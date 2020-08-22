تواصل كليات عنيزة استقبال الطلاب والطالبات المستجدين للدراسة في مرحلة البكالوريوس من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية والمجتمع للفصل الدراسي الأول 1442هـ، عبر موقع الكليات الإلكتروني www.oc..edu.sa الذي يوضح شروط القبول والمعلومات والتخصصات التي يحتاجها الطالب.

وبين المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي أن التقديم للقبول إلكتروني أو حضوري، مؤكدًا ضرورة التقيد بمتطلبات القبول واختيار التخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي.

ولفت الشتيوي إلى أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات مثل المراكز المساندة: مركز الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري، وكذلك المكتبة، والنادي الصحي، والمرافق الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة لخدمة الطلاب والطالبات، وبطاقة (تخفيض) التي تتيح الاستفادة من خصومات تجارية متفاوتة من عدد من الشركات الطبية، والتعليمية، والترفيهية، والخدمية التي تزيد على 50 شركة ومؤسسة.

كما أكد نائب المشرف العام عدنان اليحيى أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية بما يتوافق مع الخطط الدراسية، لافتا إلى أن الكليات توفر خدمة السكن والنقل بين المدن والمحافظات بالمنطقة للطالبات بأسعار ميسرة ومدعومة.