تفاعل «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» مع بلاغين من قبل مواطنين، شاركا مقطعي فيديو متداولين يوثقان ممارسة قائد مركبة متهور للتفحيط بجوار حديقة الورود في الذيبية، وممارسة قائد مركبة أخرى للتفحيط في حي الطوير بمدينة سكاكا.

وأظهر المقطع الأول قائد المركبة وهو يمارس التفحيط حول حديقة الورود في الذيبية المكتظة بالعائلات والأطفال والأمهات، غير آبه بالعقوبات الرادعة، معرضا حياته وحياتهم للخطر، فيما يظهر الفيديو الآخر ممارسة قائد المركبة للتفحيط في منطقة سكنية غير مبالٍ بالموجودين في الطريق متهاونا بأرواحهم.

وتعقيبا على ذلك، تجاوب «المرور السعودي» سريعا، مفيدا بأنه تم القبض على قائدي المركبتين، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، مرفقا صورتين للمركبتين بعد ضبطهما.