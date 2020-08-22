أوضحت وزارة الداخلية أن من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.وأضافت الداخلية: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500.000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.