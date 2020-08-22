كثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.



كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.



ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة 2081 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق 72 منشأة مخالفة وإشعار وإنذار 860 منشأة، وإتلاف 7325 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى سحب 297 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة، فيما نفذت الفرق الميدانية 35 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و 423 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم. كما جرى رفع 10872 طناً من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة و37157 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.



ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.