شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة، تختص بتجارة المواد الغذائية ومستلزمات المطاعم بمدينة الدمام، ومالك ومدير الفرع؛ إثر صدور حكم قضائي، يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع دجاج فاسد وغير صالح للاستهلاك، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفين.