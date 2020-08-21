نفذ مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس (الخميس)، جملة من الجولات التفتيشية المتفرقة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%.

وأسفرت الحملات التي شاركت فيها إدارة الضبط الميداني بشرطة الرياض عن زيارة 168 منشأة وتحرير 7 مخالفات وتوجيه 111 إنذارا.

وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي إلى أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على أنه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح في الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد (19911).