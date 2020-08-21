قالت وزارة الصحة إنه ولله الحمد تم إكمال 60 يوما دون أن تُسجل في المملكة أي حالة إصابة بفايروس كورونا الشرق الأوسط MERS (المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فايروسي يتسبب فيه أحد فايروسات كورونا (فايروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فايروس كورونا)، إذ اكتُشف في المملكة عام 2012. وينتقل فايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أساساً من الحيوان إلى الإنسان، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضاً من شخص إلى آخر، وهو فايروس حيواني المصدر. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث يتسبب في حالات عدوى وخيمة يترتب عليها معدل وفيات مرتفع. وتشمل أعراض المرض الشائعة الإصابة بالحمى، والسعال، وضيق التنفس، والالتهاب الرئوي في بعض الحالات. وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.

وينبغي الالتزام بالنظافة العامة مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولا بد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية، كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الإبل (النوق) الطازج أو بولها، أو تناول لحومها غير المطهية جيدًا.