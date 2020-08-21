أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفايروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد.

وشدد الربيعة خلال لقاء معه في برنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية» على أن المملكة حريصة على توفير لقاح لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فور التأكد من سلامته، إذ يتم التنسيق مع الدول التي تقوم بأبحاث للوصول إلى اللقاح، مشددا على أنه لن يتم اعتماد أي لقاح إلا بعد التأكد من سلامته بشكل كامل.

وقال «لدينا خدمات استشارية نفسية للتقليل من مخاطر الجائحة، والمملكة أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، فيما لا يمكن التنبؤ بعدد الإصابات القادمة».

وأضاف: «حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، إذ يتم حاليا إجراء أكثر من 70 ألف فحص يوميا لكورونا، وخلال 3-4 أشهر الماضية أضفنا أكثر من 3500 سرير عناية مركزة في العديد من المستشفيات»، مبينا أن «معدل الوفيات بالفايروس في المملكة هو ضمن الأقل عالمياً»، كاشفا أن نسبة التعافي من كورونا تجاوزت 90%، في حين أن أكثر من 15 ألف شخص يزورون العيادات يومياً.

وأشار وزير الصحة إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد توفير اللقاح عالمياً، كما أنه لم تثبت عالمياً عودة الإصابة بكورونا بعد الشفاء منه، والجائحة كانت اختبارا للمنظومة الصحية في العالم أجمع.