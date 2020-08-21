عبر أمين منطقة تبوك المكلف حديثاً المهندس درويش بن علي الغامدي عن اعتزازه بثقة وزير الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أنها تعتبر حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة الوطن والمواطن.

وقال الغامدي في حديثه لـ«عكاظ»: «أعد أهالي تبوك أن أكون واحدا منهم وأن نعمل معاً لتطوير تبوك في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، سائلاً الله العلي القدير أن أكون عند حسن الظن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة».

يذكر أن الغامدي يحمل شهادة الماجستير في التخطيط والتصميم العمراني، ويملك الكثير من الخبرات العملية والمهنية، حيث عمل مستشاراً بمكتب وزير الشؤون المالية والقروية، كما عمل مشرفاً عاماً على المخطط الإقليمي، ومديراً عاماً للتخطيط والتنسيق في إمارة منطقة مكة المكرمة، وعمل أميناً لمنطقة الجوف ومستشاراً لأمين محافظة جدة.