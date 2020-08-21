على جانب الطريق السياحي الرابط بين محافظة أحد رفيدة ومركز الواديين ومنتزه الحبلة السياحي، استثمرت بلدية مركز الواديين موقعا مناسبا لإنشاء مشروع سياحي، أَطلق عليه كثيرون مسمى "متنفس سياحي"، وتم تصميمه بشكل هندسي، واستخدمت في إنشائه مكونات من الطبيعة (الحجارة)، وذلك لرصفه وبناء جداره، فيما بدأ يشهد إقبالا كبيرا من الأهالي والمصطافين على الرغم من أن العمل به لا يزال قائماً، وتم تحقيق نسبة كبيرة في إنجازه.وقال رئيس البلدية متعب عبدالله إنه بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، جاءت الاستفادة من مكونات الطبيعة، كما تم تحديد هذا الموقع المناسب لوجود تضاريس طبيعية جميلة، ويتم إقامة عليه بعض الخدمات المختلفة، كدورات مياه وجسر مشاة وعبّارات تسمح بمرور مياه الأمطار من تحت الجسر، إضافة لحاجز حجري وفولاذي، وجلسات تحت ظل الأشجار.