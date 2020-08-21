أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المرشحين للقبول ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، وبعض البرامج الأكاديمية في قبول المرحلة الثانية لدرجات الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه.



ودعا عميد العمادة الدكتور أحمد آل فائع إلى الاطلاع على نتائج القبول ومتطلباته من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100370، كما دعا المرشحين للقبول للمراجعة يومي الثلاثاء والأربعاء 6 - 7 محرم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، بصالة القبول الرئيسية بالدور الأرضي بمبنى (د) بقريقر، وللمقبولات بصالة القبول بالمجمع الأكاديمي بلعصان، لإجراء مطابقة الوثائق وما يتطلبه، وتسليم إشعار القبول المبدئي، والبدء في سداد الرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة الرسوم، الذي يتطلب صرف الأرقام الجامعية.



وأوضحت العمادة، أنه للمطابقة يجب إحضار الأصل لجميع الوثائق (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، التوصيات العلمية، الدبلومات، شهادة اختبار اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها) حيث سيمنح الطالب مهلة (24) ساعة لـ(سداد الرسوم الدراسية وتحميل إيصال السداد)، تبدأ من حين تسلمه إشعار القبول المبدئي، وسيتاح تحميل إيصال سداد الرسوم إلكترونياً عن طريق الدخول على (أكاديميا)، وفق الدليل الإرشادي الذي سيُرسل، وفي حال عدم الحضور للمطابقة، وعدم السداد وتحميل الإيصال في المواعيد المحددة، سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط. ولفتت العمادة إلى أنه بالنسبة لبرنامج (الصحة العامة)، ماجستير، سيتم إعلان المرشحين والمرشحات في وقت لاحق، وأن المقبولين والمقبولات في (الفصل التكميلي)، سيتم إعلان نتائجهم لاحقاً، لكون دراستهم في الفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ، وسيتم التواصل معهم في شهر ربيع الأول القادم.

ودعت العمادة من لديهم استفسار أو رغبة في التواصل معها إلى التواصل من خلال واتساب العمادة 0172418366 أو البريد الإلكتروني Dgs@kku.edu.sa حيث ستوفر العمادة الدعم اللازم.