أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ340 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبان وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرةً إلى أنه تم رصد تعديات تقدر مساحتها بـ36 ألف متر مربع في نطاق بلدية العاقول، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ154 ألف متر مربع، وأيضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ116 ألف متر مربع، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ36 ألف متر مربع، وكذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ6 آلاف متر مربع، لافتة إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر عبر الهواتف الذكية.