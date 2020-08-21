أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1213 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1591 حالة تعافٍ إضافية، و32 حالة وفاة جديدة، وبهذه الإحصائية اليومية، تسجل إصابات كورونا في المملكة تراجعا إلى أقل عدد للإصابات منذ نحو 4 أشهر.

وكشفت وزارة الصحة قصة حالة لمصاب بالفايروس لم يعزل نفسه مباشرة عند ظهور الأعراض عليه، وتساهل بحضور مناسبة خاصة بالأسرة، ما أدى إلى نقل العدوى لوالديه الكبيرين بالسن المصابين ببعض الأمراض المزمنة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة 44% من الحالات الجديدة هي للإناث، و56% للذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً أنه تم إجراء 62.413 فحصا مخبريا جديدا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.563.517 فحصا مخبريا دقيقا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 305.186 حالة، من بينها 24.539 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1675 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 277.067 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3580 حالة وفاة.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: حائل (77)، مكة المكرمة (77)، المدينة المنورة (73)، جازان (60)، تبوك (52)، الرياض (43)، جدة (39)، صبيا (36)، أبوعريش (35)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الدمام (98)، الرياض (68)، مكة المكرمة (62)، خميس مشيط (53)، سبت العلاية (53)، حائل (52)، المدينة المنورة (46)، ينبع (41)، الخبر (40)، جدة (40)، القطيف (38).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.