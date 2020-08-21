أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حضور جميع منسوبي الإدارات المركزية بديوان المؤسسة، وإدارات العموم بالمناطق والمنشآت (قيادات المنشآت التدريبية والوكلاء ورؤساء الأقسام التدريبية والإدارية والمكلفين بالأعمال المساندة، وجميع من هم على كادر الوظائف الإدارية والفنية) اعتباراً من يوم الأحد. وبين نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة صالح الحوشاني في تعميمه أن آلية دوام أعضاء هيئة التدريب بالمنشآت التدريبية سوف تكون حضوراً كاملاً في الأسابيع الثلاثة الأولى اعتباراً من الرابع من شهر محرم الجاري لاستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لبداية الفصل التدريبي واعتباراً من الأسبوع التدريبي الثالث من الفصل التدريبي الأول يتم حضور المدرب المكلف بالتدريب عن بعد إلى المنشأة التدريبية يومين في الأسبوع (على الأقل) بما يحقق التوزيع العادل لجميع أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس) لمعالجة المشكلات التي تواجه المتدربين في العملية التدريبية والقيام بالأعمال الأخرى المسندة له والمشاركة في سير أعمال القسم، وفق جداول تقوم الأقسام التدريبية بالمنشآت التدريبية بوضعها للأسابيع التي تلي الأسبوع الثالث من بدء الفصل التدريبي الأول حتى نهاية الأسبوع السابع. وبين الحوشاني أن حضور ومباشرة التدريب لجميع أعضاء هيئة التدريب الذين لديهم نصاب تدريبي بالمقررات العملية في جميع المنشآت التدريبية وفق الجدول التدريبي المعتمد لهم على أن تتولى مجالس المنشآت التدريبية تقدير الحالات الإنسانية لأي من أعضاء هيئة التدريب وتقدير مدى حضورهم للمنشأة، مع مراعاة مصلحة المتدربين والمتدربات وأن تقوم المنشآت التدريبية عند بناء الجداول التدريبية مراعاة أن تكون المحاضرات النظرية والعملية في أيام مختلفة ما أمكن ذلك تفادياً لصعوبة تحول المتدرب من نمط تدريبي لآخر في يوم واحد. وشدد على استمرار إيقاف العمل بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف، والتحضير من خلال الرئيس المباشر لحين ما يرد خلاف ذلك.