مواجهة التحديات والظروف المهنية الراهنة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح كامل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، ومدير الإدارة العامة للصحافة عبدالمحسن العتيبي، ممثلاً عن وزارة الإعلام، اجتماعها السنوي عبر الاتصال المرئي يوم السبت 15 أغسطس 2020.وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية والأعضاء الجدد وممثل وزارة الإعلام، كما ترحم على الأعضاء المتوفين خلال العام المنصرم والعام الحالي.واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن الأداء العام للمؤسسة خلال العام 2019، قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد عرب هاشم، كما استعرضت الجمعية قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للمؤسسة عن العام المالي الماضي 2019.وقدّم رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» جميل الذيابي عرضاً مرئياً عن تطور المحتوى الخبري الرقمي للصحيفة، وتأهيل وتدريب العاملين على التعامل مع متغيرات ومواكبة الإعلام الجديد.كما اطلع أعضاء الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، وما تضمنه من قرارات وإجراءات تم تنفيذها لمعالجة أوضاع المؤسسة، من تخفيض المصروفات بشكل كبير، والخروج من الاستثمارات «غير المجدية» وتصفيتها، والعمل على معالجة أوضاعها، ومواجهة التحديات والظروف المهنية الراهنة، وأثنت الجمعية على قرارات المجلس وتوجيهاته لمواجهة الانخفاض في إيرادات المؤسسة بصفة عامة، ومواجهة التزاماتها، والتطور الذي شهده المحتوى الخبري الرقمي، وتطوير العاملين وقدرتهم على مواكبة الإعلام الجديد بكافة أنواعه، لاسيما أن المؤسسة شهدت خلال الفترة الماضية تحديات وصعوبات أثّرت على الإعلام بصورة عامة، ما أدى إلى تراجع نتائجها المالية برغم الجهود المتواصلة لتقليص المصروفات قدر المستطاع، والحفاظ على مكتسباتها ووسائلها الصحفية، وتقديم رسالتها الإعلامية الوطنية بالشكل المطلوب والمأمول.وتم خلال الجمعية العمومية الموافقة على الإجراءات المتخذة بشأن المدير العام بناءً على توصيات مجلس الإدارة، وقبول ترشيح عدد من الأعضاء الجدد وهم: سليمان محمد الحميد ومحمد عبدالرحمن مؤمنة أعضاء في الجمعية العمومية.وفي ختام الاجتماع، تمنى أعضاء الجمعية العمومية التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة في مسيرتهم وأعمالهم للنهوض بالمؤسسة بما يتوافق مع طموحات المساهمين والقراء على حد سواء.يذكر أن الجمعية العمومية عقدت اجتماعها «غير العادي» عبر الاتصال المرئي، وتم خلاله مناقشة واتخاذ عدد من القرارات المالية الخاصة بالمؤسسة.