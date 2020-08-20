تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان الأرض والتراث الأول بتنومة لإطلاق فعاليات المهرجان يوم (الأحد) القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، والذي يقام في سوق السبت التاريخي في نسخته الأولى بتنظيم من بلدية محافظة تنومة وبمشاركة فرقة تنومة الشعبية بحضور محافظ تنومة مسفر آل محضي.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله بن مفرح الشهري، أن اللجنة المنظمة فتحت قنوات التواصل مع المجتمع للمشاركة في المهرجان الذي سيعرض فيه كافة المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة بالإضافة للعسل والقطع التراثية.

وقد تم إختيار سوق سبت تنومة التاريخي، لما يمثله من قيمة تاريخية للمحافظة لأنه كان يُعدّ من أكبر أسواق المنطقة قديماً ويفد إليه التجار والمتسوقون من مناطق مختلفة من المملكة، بالإضافة إلى دوره الاقتصادي الحيوي لمحافظة تنومة وما جاورها ولأنه يقوم بدور اجتماعي مهم من خلال حل المشكلات الاجتماعية والمنازعات بين القبائل ودور إعلامي يتم من خلاله نشر الأخبار، مضيفاً أن هذا المهرجان سيكون ختاما لفعاليات صيف 1441هـ.