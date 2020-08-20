صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 15 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات).

وفيما يلي أسماء المتبرعين: محمد فتحي أحمد أبوحفيظة، حيدر صالح محمد سيف، وسيم أحميدان خليل الحاج، مهند عبدالسلام عبدالرحمن دقة، أنس عبدالمنعم الحافظ، عبدالماجد راغب عاصم الخضري، عبدالرحمن فاروق أحمد حسن، داود عبدالغفار حاجي عبدالرحمن، عثمان حق نواز محمد نواز، عادل علي أحمد فرحان، فرانكلين سانتوس فانغيلينان، باسل علي سعيد بايعشوت، إبراهيم محمد إبراهيم فوله، محمد إياد فهد أسود، وائل محمد محمود عمار.