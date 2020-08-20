كشف المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنهم تلقوا بلاغاً في تمام الساعة (١٣:٠٠) من مساء اليوم (الخميس) مفاده نشوب حريق في ورش ومستودعات تحتوي على كماليات وألعاب أطفال بصناعية الخضرية، وعند وصول الفرق تمت محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

وأوضح المقدم الشهراني أنه تمت السيطرة على الحادثة، مشيرًا إلى أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع وما زالت عمليات التبريد قائمة بالموقع ولم تنتج عن الحادثة أي إصابات أو وفيات، وإجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادثة.

وأشاد المقدم الشهراني بجهود الجهات المشاركة بالموقع ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية - إدارة دوريات الأمن - إدارة المرور - فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي - الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية.