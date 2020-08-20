نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة عددا من الجولات الرقابية على عدد من المحلات والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة، حيث تم ضبط العديد من المخالفات والملاحظات، التي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من قبل البلدية.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بهدف ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا. مبيناً أن صحة البيئة بالبلدية قامت خلال أسبوع بـ60 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محلات، إضافة إلى مصادرة 24 كيلوغراما و15 لتراً من المواد غير الصالحة للاستهلاك.