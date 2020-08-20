أسندت وزارة التعليم بدءا من العام الدراسي الحالي حصصا تدريسية لأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط، وذلك بعد أعوام من تفرغهم التام من دون حصص تدريسية.

وقالت الوزارة، في تعميمها الذي أصدرته بهذا الشأن، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرًا للمتغيرات التربوية، وامتلاك المعلمين الإمكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصًا على الاستفادة من الكوادر الإدارية في المدارس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وجاء في التعميم إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل مهماتهم للكوادر الإدارية بالمدرسة.

كما شمل التعميم إسناد نصاب تدريسي من 12 حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و10 حصص في المرحلة الثانوية، لرواد ورائدات النشاط الطلابي.