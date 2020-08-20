نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد المالكي، من إجراء عملية لاستئصال ورم في «الإثنا عشرى» مع رأس البنكرياس لمريضة في الثلاثين من العمر، بعد معاناة مع المرض قبل تمكن الفريق الطبي من تشخيصها والتدخل جراحياً، حيث كانت المريضة تعاني من آلام في أعلى البطن وصعوبة في الهضم واستفراغ متكرر ونزول في الوزن لمدة تزيد على 4 أشهر قبل معاينتها من الفريق الطبي المعالج. وأوضح الدكتور المالكي، أن عملية ( إجراء ويبل)، والذي يُعرف أيضاً باسم استئصال أورام البنكرياس والإثنا عشرى لإزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الإثنا عشرى)، والمرارة والقناة الصفراوية، تُعد من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانات بشرية وعمل فريق متكامل قبل، وبعد التدخل الجراحي للوصول إلى نتيجة آمنة للمريض، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة صحية جيدة وهي تستكمل العلاج الكيماوي مع أطباء الأورام، وجاءت هذه العملية كأول عملية من نوعها في المملكة.



يُذكر أن الفريق الطبي المشارك كان كلاً من الدكتور علي ناصر القحطاني، والدكتور أحمد القرني، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور رائد السعيدي، والدكتور ناصر المالكي، فيما سبق وتم إجراء عمليات بالمنظار الجراحي لاستصال الجزء الطرفي من البنكرياس مع أو بدون الطحال قبل هذا التدخل الأخير لمرضى آخرين تكللت جميعها بالنجاح.