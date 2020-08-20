أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب على يد مسلحين فى محافظة البصرة العراقية أمس (الأربعاء) 29 ذو الحجة 1441هـ المرافق 19 أغسطس 2020م. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيساً وبرلماناً وحكومة وشعباً وإلى أسرة الناشطة رهام يعقوب رحمها الله التي استهدفتها يد الغدر، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. وشدد رئيس البرلمان العربي على أن تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عدداً من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مطالباً بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم. وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء للعدالة، داعياً رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية إلى دعم جهود الحكومة العراقية في جمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الدولة العراقية ومواجهة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في العراق. وجدد رئيس البرلمان العربي وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.