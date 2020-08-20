كشفت بلدية محافظة القريات عن إحصائيتها الأسبوعية (خلال 7 أيام الماضية) من أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار.



وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية قامت بـ321 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق وتحرير 19 مخالفة، ومصادرة 128 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدامي.



وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح البيئي والنظافة برفع 2165 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، وإزالة 4175 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.



مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات والبروتوكولات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في جميع الأنشطة، مشدداً على أنه لن يكون هناك تهاون في جميع المخلفات المرصودة.