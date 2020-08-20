أوضح المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في عسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، تلقى بلاغاً عن حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة باتجاه تهامة بقرية آل كامل بمركز بللحمر، حيث تم على الفور انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادثة، ودعم الموقف بالفرق التطوعية، «جمعية السلام وجمعية ساعد ونجوم التطوع ودعم». وقال، عند الوصول إلى الموقع، تم تقدير مسافة سقوط المركبة بحوالى 2000م، وتمت مباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط، نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع الفرق التطوعية حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر اليوم، فيما شارك طيران الأمن في الحادثة، لمحاولة انتشاله، ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع، فتم حمله بواسطة النقالة، والحبال مشياً على الأقدام صعوداً، حتى الوصول بها إلى موقع التمركز في تمام الساعة العاشرة صباحاً، فيما سُلم الحادثة للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.