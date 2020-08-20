أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1287 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1385 حالة تعافٍ إضافية، و42 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 303.973 حالة، من بينها 24.949 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1682 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 275.476 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3548 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 90.6%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي الإصابات 8.2%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (68)، مكة المكرمة (67)، جازان (64)، الرياض (59)، خميس مشيط (55)، حائل (47)، المدينة المنورة (39) حفر الباطن (35)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: حائل (83)، الرياض (78)، مكة المكرمة (56)، المدينة المنورة (52)، ينبع (51)، جدة (50)، الدمام (46)، حفر الباطن (41)، الهفوف (39)، تبوك (33).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.