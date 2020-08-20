أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معملاً مخالفاً للجبس.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط حوش به معمل للجبس غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، في منطقة الوسيعة، مبيناً أنه تم إغلاق الحوش واستدعاء صاحبه لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكَّد قدح استمرار الجولات الرقابيّة على جميع الأحواش التي تقع في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، لافتاً إلى تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على الأحواش والمعامل بالمنطقة، وحرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.
من جانب آخر، صادر مراقبو بلدية العمرة بالتعاون مع إدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة 7 من الإبل السائبة في المناطق السكنية بالمنطقة والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق، وخصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية بالتعاون مع بلدية المنطقة لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.
ودعا المهندس حمدي قدح جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.