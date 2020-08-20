أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً أمس (الأربعاء)، بجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.ونوّه خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنياً لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق، ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.من جهته، عبر جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكداً تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.كما أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.ومن جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر، رئيس هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.