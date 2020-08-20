أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.وقال الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي المشترك مع هايكو ماس أمس (الأربعاء) في برلين، إن المملكة تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين، والمملكة تؤكد التزامها بالسلام خياراً إستراتيجياً واستناده إلى مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وكان الوزير فيصل بن فرحان قد أجرى جلسة مباحثات مع هايكو ماس، شملت العلاقات بين المملكة وألمانيا وسبل تطويرها ودور البلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية مع المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر جهود المملكة خلال رئاستها لـ «مجموعة العشرين»، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.