أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) تراجع الحالات المؤكدة لفايروس كورونا المستجد من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 % وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 %، فيما تم تسجيل ارتفاع في حالات التعافي ليقترب من 92 % منذ بدء الجائحة حتى اليوم. وطبقا للمتحدث فإن من المؤشرات العلمية أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى الوفاة.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس (الأربعاء) تسجيل 1363 إصابة جديدة و1180 حالة تعافٍ إضافية، و36 حالة وفاة.ووفقا لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 302.686 حالة، من بينها 25.089 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1725 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 274.091 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3506 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة حتى الآن 90.55%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي الإصابات 8.28%. وتصدرت جازان حالات الإصابة الجديدة بـ (109)، مكة المكرمة (106)، المدينة المنورة (57)، جدة (56)، حفر الباطن (52)، الرياض (49)، الهفوف (48)، صبيا (45)، أبها (44)، أبوعريش (44)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (80)، بريدة (65)، الهفوف (49)، الدمام (45)، المدينة المنورة (43)، حفر الباطن (43)، مكة المكرمة (41). وفي غضون ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة أنه اعتبارا من الثلاثاء القادم 25 أغسطس ستلزم جميع أنشطة بيع التجزئة في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني، مضيفا بأن الوزارة لا تستطيع التشهير بأي مخالف لأنظمتها إلا بحكم قضائي قطعي الثبوت.