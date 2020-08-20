ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق فوزان الربيعة مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، الذين عملوا في الخط الأمامي لمواجهة فايروس كورونا، معرباً عن شكره للمؤسسة ولجميع منسوبيها على اللفتة الطيبة، التي تجسد تناغم وتضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع وتقديرهم لما قدمه أبطال الصحة من تضحيات كبيرة، كان لها الأثر الملموس في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.من جانبه، أثنى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي على الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الصحة والتي تنم عن حبهم للعمل الإنساني، لافتاً أن المبادرة من المؤسسة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم.