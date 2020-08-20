أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين قادت العالم لمواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا.وأضاف الدكتور العواد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن السعودية قدمت عددا من المبادرات في إطار جهودها الدولية في الأعمال الإنسانية والإغاثية.وأوضح أن السعودية كانت ولا زالت رائدة العمل الإنساني.