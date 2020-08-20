حمل عدد من مواطني طبرجل بشدة على الجهات المشغلة لشبكات «النت» بسبب ضعف شبكاتها وعدم قدرتها على تحمل الضغط المتوقع مع بدء التعليم عن بعد. وقالوا إن أغلب نقاط الإرسال غير مجدية لمواكبة الفترة التعليمية القادمة خصوصا في قرى العمود وشواق الديسة والبلدات المجاورة. ويرى عبدالله سالم وصالح محمود من قرية الديسة أن خدمات الشبكات غير جيدة في بداية التعليم عن بعد، والضعف الشديد سيد الموقف، ما ينعكس سلبا على نتائج التعليم عن بعد. فيما يدعو منصور علي الحويطي إلى وضع حلول مع الشركات المشغلة لكافة خدمات الإنترنت في قرى محافظات تبوك لتفادي الضعف أثناء بداية انطلاق برنامج التعليم عن بعد، وتقوية أماكن الضعف.في المقابل، أوضح مدير مكتب التعليم في طبرجل عبدالرحمن صبيح الهملان، جاهزيتهم الكاملة للعام الدراسي بتجهيز جميع المدارس بأجهزة التقنية وشبكات الانترنت وقنوات التعليم، مشيرا إلى أنه سيقام الأسبوع القادم برنامج لتدريب المشرفين والمعلمين والمعلمات على طرق وأدوات وأساليب التعليم عن بعد، «نعمل الآن على حصر الطلاب الذين لا يملكون أجهزة والبحث عن سبل التواصل وسيقوم المكتب بخطط لتوزيع وتقسيم بعض الطلاب على مراحل خلال أيام الأسبوع، لتعويض من لا يملكون أجهزة أو معرفة بالتعليم عن بعد»‏.