أكد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـ«عكاظ» أن توفير شبكات اتصالات ذات سرعة عالية وجودة يعتبر شغله الشاغل منذ تم إقرار الدراسة عن بُعد، وأوضح أنه أجرى اتصالات عدة مع المسؤولين في وزارة الاتصالات لمعالجة القصور في الشبكات ودعم المتوفر حالياً لضمان انطلاقة آمنة للدراسة عبر المنصات لجميع الطلاب والطالبات، وكشف أمير الباحة تجاوباً ملحوظاً من مسؤولي الاتصالات للبدء في تعزيز المشاريع القائمة والجاري العمل عليها لتتمكن جميع الأسر من مواكبة تحولات وزارة التعليم بحكم ظروف فايروس كورونا والتوجه الاضطراري للتعليم عن بُعد.من جانبه ، أوضح مدير التعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، أنه تم التواصل مع شركة الاتصالات في المنطقة وإشعارهم بحاجة التعليم عن بُعد لسرعات عالية وجودة، وقال: «نتطلع لذلك، والخبر لدى الاتصالات».فيما كشف مدير اتصالات الباحة المهندس عبدالله المرطان لـ«عكاظ» بذل جهود حثيثة لتفادي أي قصور في الشبكات، وقال: «وزير الاتصالات ضمن اللجنة التي قررت الدراسة عن بُعد، ولديه اطلاع تام عن وضع الاتصالات في المنطقة». وأوضح أن خدمة الشبكات الحالية تتفاوت في سرعاتها وجودتها بحسب موقع سكن الطلاب والطالبات، لافتاً إلى أن للقرى النائية أبراجها المدرجة ضمن مشروع صندوق الخدمة الشاملة، وإن شاء الله تفي بالغرض للأغلبية، وأكد حاجة المنطقة لدعم المشاريع من وزارة وهيئة الاتصالات، واختتم: «طالبناهم وننتظر تعميدنا».من جهة أخرى، اعتبر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرات مركز بني كبير في التصدي لجائحة كورونا استشعاراً للمسؤولية الوطنية، وثمن دور المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في تعزيز دور المؤسسات الحكومية.وتسلّم -خلال استقباله أمس محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، ورئيس مركز بني كبير بندر العضيلة، ورئيس جمعية البر الأهلية ببني كبير على بن حاسن، وأعضاء الجمعية- تقريراً عن مبادرات الإدارات الحكومية والجهات الأهلية ببني كبير للتصدي لجائحة كورونا المستجد.