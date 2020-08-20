عقد المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي (الأربعاء) الاجتماع السنوي لمناقشة الخطة الإستراتيجية السابقة والقادمة بحضور نائبه الدكتور خالد العوفي ومساعديه ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية.​

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه وأبرز التحديات المساهمة في عدم تنفيذ بعض الأفكار والمقترحات والبرامج التطويرية، وملف الاعتماد الأكاديمي للتدريب والجودة والسياسات والإجراءات وقياس مدى تطبيق الأهداف الإستراتيجية والأهداف قصيرة وطويلة المدى ومراجعة كافة البنود الإدارية والفنية التي تعمل على تطوير كافة البرامج.

وخلص الاجتماع إلى وضع الخطة المقترحة من قبل المشرف العام ونائبه ومساعديه ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، مع وضع المدة الزمنية المناسبة لمناقشة واعتماد التصور النهائي للخطة الإستراتيجية القادمة.