شهد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية بالمنطقة وجمعية تكافل الخيرية وجمعية طيبة النسائية، لإنشاء 10 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية بتكلفة إجمالية تبلغ 34 مليون ريال، في عدد من أحياء المدينة المنورة تشمل (الخندق، والجبور، والأصيفرين، وعروة، والدويمة، والحزام، والعالية، والأوس، وتلعة الهبوب).

وتم تدشين 14 مركزاً صحياً أخيراً في عدد من الأحياء، ليبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 24 مركزاً، تضم عيادات طبية متكاملة تقدم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لفئات المجتمع وفق معايير الجودة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية دور الجمعيات الخيرية وتفعيل شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص لتحويل خدماتها من الرعوية إلى المساهمة في المنظومة التنموية الشاملة التي تعيشها المنطقة.

وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أن توقيع تلك الشراكة تسهم في تعزيز أداء القطاع الصحي وتوسيع نطاق خدماته بمستويات عالية من الجودة تحقق رضا المستفيدين وتلبي احتياجاتهم.