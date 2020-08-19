أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى اليوم (الأربعاء) عند الساعة 18:09 بلاغاً عن حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط.وأوضح أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادثة، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن غرق الطفلين في مستنقع ماء بعمق 2م تقريباً.وأضاف: «تم انتشال الطفل الأول الذي يبلغ من العمر 8 سنوات من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وقد فارق الحياة، فيما بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين، وتم العثور على الطفل الثاني الذي يبلغ من العمر 11 سنة، وانتشاله من قبل الفرق ميتا».وأشار إلى أنه جرى تسليم الحادثة للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.