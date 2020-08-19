قدَّم الباحث في الإعلام وإدارة المعرفة الدكتور بدر بن سعود بن محمد، نموذجا مقترحا لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج، حيث يجمع بين المعرفة الضمنية كمصدر حيوي في إدارة الحشود وبين تجويد وحوكمة أعمال التخطيط لموسم الحج بوصفها رافدا من الروافد الأساسية لتحقيق ذلك.



وأخذ النموذج في الحسبان المساهمة في بناء رأس المال الفكري والذاكرة التنظيمية والمؤسسية فيما بين الجهات المعنية بإدارة الحج، خصوصا أن المملكة صاحبة تجارب رائدة ونجاحات متكررة في تنظيم مواسم الحج طوال السنوات الماضية، ولديها خبراتها الاستثنائية في هذا المجال.



وجاء النموذج مبسطاً واشتمل على ثلاث مراحل، مرحلة الإعداد والتخطيط، ومرحلة التطبيق، ومرحلة المراجعة والتقييم، وبما يضمن تفعيل عمليات نقل المعرفة الضمنية ومشاركتها.



يذكر أن الدكتور بدر بن سعود بن محمد حصل أخيراً على درجة الدكتوراه الثانية في إدارة الحشود بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز، وكان النموذج من بين توصياته.