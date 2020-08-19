رفعت أمانة منطقة الجوف خلال الفترة من ١ يناير المنصرم إلى ١٥ أغسطس الجاري ٣٧٣ سيارة تالفة من الطرقات والساحات والمواقع العامة في مدينة سكاكا.

وأكدت الأمانة استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة، وأوضحت أنه يتم إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.

كما أكدت الأمانة حرصها على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940.