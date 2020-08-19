أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعلامة الفندقية العالمية هابيتاس، اليوم (الأربعاء)، انطلاق أعمال البناء الخاصة بتطوير منتجع مستدام يضم 100 غرفة، وذلك في وادي عشار بمحافظة العلا.

وشهدت محافظة العلا، التي تقع في شمال غرب المملكة وتضم أول موقع يسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة العربية السعودية، تطوراً في مجال السياحة في السنوات الأخيرة، ومن المقرر إعادة افتتاحها للبدء باستقبال السياح في أكتوبر من هذا العام.

ومن المخطط أن تنتهي هابيتاس من العمل على 50 غرفة في الربع الأول من 2021، حيث ستعمل على دعم المجتمع المحلي من خلال تمكين النشاطات الاقتصادية الصغيرة ضمن القطاعات الكبيرة المختلفة كالفندقة والسياحة والضيافة، ما يعكس المنهجية المشتركة بين هابيتاس والهيئة المتمثلة باستهداف تنمية اجتماعية مستدامة وشاملة.

وترتكز رؤية الهيئة على تطوير محافظة العلا عبر مبادئ وأساليب التنمية المستدامة وإضفاء لمسات سياحية بسيطة تحافظ على النمط الطبيعي للمنطقة.

ويتخذ تحقيق هذه البرامج المميزة على أرض الواقع العديد من الأشكال المختلفة، مثل: تدريب الموظفين العاملين على استقبال الزوار في العلا، وذلك للعمل على تجاوز الفجوة بين الزوار وأهالي العلا ما سيوفر تجربة ثقافية ثرية للطرفين، ومن خلال التعاون مع حرفيين محليين بمهاراتهم المتنوعة ليزودوا هابيتاس بمنتجات كالأزياء والأثاث والقطع الفنية والأساور التذكارية وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل والدخل الناتج.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني: «نسعى دائماً في الهيئة إلى أن نعمل مع جهات وشركات تشاركنا رؤيتنا في التنمية المستدامة والشاملة مثل هابيتاس، حيث تعكس هذه الاتفاقية طموحنا لأن نصبح وجهة تقدم لزوارها تجربة فريدة من نوعها مع الحفاظ على ثقافة العلا وطبيعتها. ونهدف أيضاً من خلال الدخول بهذه الشراكة إلى تعزيز فرص الشراكات الإستراتيجية في قطاع الضيافة مع كافة المستثمرين في المملكة ومن جميع دول العالم».