لم تمر جائحة كورونا مرور الكرام على أولياء أمور الطلاب سواء من هم في التعليم العام أو التعليم الأهلي، إذ طالت الأزمة الاقتصادية عددا كبيرا من أولياء أمور الطلاب، وفي ظل تلك التداعيات وتخفيفاً عليهم عمد عدد كبير من ملاك المدارس الأهلية التابعة لمكتب التعليم بالنسيم بجدة بالخصم إلى حد يصل إلى 50٪ على رسوم الفصل الدراسي الأول.

وقدم مدير المكتب الدكتور سعود السلمي شكره وتقديره لجميع ملاك المدارس، مؤكدا دورهم المهم والمحوري في هذه الفترة التي توجب على الجميع تقديم ما لديهم لاستمرار العملية التعليمية كما ينشدها ولاة الأمر، للارتقاء بالوطن والمواطن بسلاح العلم والتعلم.

فيما أثنى المساعد المدرسي عبدالرحمن الأسمري على المبادرة وقال: «نحمد الله أن مجتمعنا متكاتف ومترابط وملتف حول قيادته، وما قدمه ملاك المدارس من مبادرة يشكرون عليها إلا دليل على وعيهم وحرصهم على مصلحة أبنائهم الطلاب».