أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1363 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1180 حالة تعافٍ إضافية، و36 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 302.686 حالة، من بينها 25.089 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1725 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 274.091 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3506 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة حتى الآن 90.55%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي الإصابات 8.28%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جازان (109)، مكة المكرمة (106)، المدينة المنورة (57)، جدة (56)، حفر الباطن (52)، الرياض (49)، الهفوف (48)، صبيا (45)، أبها (44)، أبوعريش (44)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (80)، بريدة (65)، الهفوف (49)، الدمام (45)، المدينة المنورة (43)، حفر الباطن (43)، مكة المكرمة (41).