أكدت وزارة الصحة أن الحالات التي تستدعي العزل المنزلي هي: كل من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى، أو الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل، والمخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة وفي انتظار نتائج العينات.

وقدمت وزارة الصحة عدة نصائح عند الخضوع للعزل المنزلي، إذ دعت إلى مراقبة الأعراض، وعند الشعور بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة التنفس الاتصال على 937، وأن يعزل الشخص نفسه في غرفة جيدة التهوية.

وتضمنت نصائح «الصحة» تقليل الحركة داخل المنزل، وتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضار والفواكه وشرب الكثير من السوائل، وعدم مشاركة الطعام مع أحد.

وأشارت إلى أن من لديه موعد طبي لا يمكن تأجيله، فعليه الاتصال والإخبار بأنه مصاب أو قد يكون لديه «كوفيد-19»، داعية إلى عدم الخروج من المنزل إلا عند الحاجة كالحصول على الرعاية الطبية، مشددة على تجنب استقبال الزوار خصوصا زيارات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض حادة، والابتعاد عن الحيوانات الأليفة في المنزل للاحتياط.