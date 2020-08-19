وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بإنشاء قطاعين صحيين في محافظتي دومة الجندل وطبرجل للإشراف على المنشآت والخدمات الصحية بهما.

جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، إذ بين الرويلي أن هذا التوجيه يأتي تأكيداً لاهتمام أمير المنطقة بتطوير منظومة العمل الصحي بالجوف ومحافظاتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وترجمة لما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية فائقة بصحة المواطنين والمقيمين.

كما استعرض الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال الوضع الصحي بالمنطقة والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية لمواصلة الجهود الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وأشاد بتضافر الجهود المبذولة بين صحة الجوف وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبما يتمتع به المواطن من وعي للتعامل مع هذه المرحلة.