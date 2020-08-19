كرم مديرعام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي المعلم بندر صالح حكمي في إحدى المدارس الابتدائية بمكة المكرمة الذي حوّل إطارات المركبات إلى أحواض زراعية ذات لمسات جمالية وفنية ونشر تجربته بين أفراد المجتمع للاستفادة من المخلفات البيئية والتشجيع على الزراعة.

يأتي ذلك التكريم انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تعتمده إدارة البيئة بفرع المنطقة والذي يرتكز على أن المواطن هو شريكها الأهم في تحقيق أهدافها، مؤكدًا حرص الإدارة على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم لتحقيق شعار «نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا».

وأفاد مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس تركي الحميدي بأن الوزارة تهدف إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعي ومسؤوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات وإلى جذب المتطوعين للمساهمة في قضايا البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والإسهام في نشر الوعي البيئي وتنظيم وتأطير العمل التطوعي في ما يتعلق بحماية البيئة والتشجير، وتشجيع الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة وزيادة رقعة المساحة الخضراء، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية في تنمية البيئة والتشجير ومكافحة التلوث وغرس القيم الجمالية وحب الطبيعة في النشء.

من جهته، قال المعلم بندر حكمي إنه يطمح إلى الاستفادة من جميع المخلفات البيئية على اختلاف أنواعها، لعمل مجسمات جمالية توضع في المنازل والشوارع المحيطة بهذه المنازل، وتعليم أبنائه بعض المهارات الفنية نظرا لكونه معلما لمادة التربية الفنية في إحدى المدارس الابتدائية، مشيرا إلى أنه وجد تشجيعا كبيرا من كافة أفراد أسرته، ما جعله يحول فناء منزله إلى أحواض زراعية ذات أشكال فنية متعددة، فهو يقوم بتلوين الإطارات بألوان مختلفة وجاذبة خصوصا للأطفال، بهدف جذبهم إلى العناية بالتشجير والزراعة.