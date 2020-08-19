أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، بسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور.

ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنياً لسلطان عُمان التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكداً تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.