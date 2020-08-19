اختار «مجلس حكماء المسلمين» الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري عضوا في المجلس.

وذكر البكري أنه تسلم خطابا من الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان الرميثي بهذا الصدد.

وأكد البكري أهمية التعاون في سبيل إرساء السلام وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، منوها إلى أن الهيئة تضم مجموعة من علماء وحكماء الأمة العربية والإسلامية المعروفين بعملهم وحكمتهم ومنهجهم الوسطي.

وقال البكري: «إنها لأمانة كبيرة لصالح العالم الإسلامي في نشر رسائل الدين الإسلامي الرامية إلى تحقيق الوحدة والسلام».

‏وللوزير البكري جهود في تعزيز التسامح والوسطية والاعتدال ومواجهة خطاب الكراهية والعنف.