أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 عربات (فود ترك) وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم تنفيذ 23 جولة ميدانية رقابية، أسفر عنها إغلاق 6 عربات فود ترك و8 منشآت تجارية، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تمت مصادرة 1700كيلوجراما أدوات تستخدم في مباسط بيع الشاي المخالفة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 40 كِرزا من التبغ وذلك لمخالفة أنظمة البيع، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وشدد المالكي على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الفِرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.