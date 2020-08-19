بدأت 16 لجنة في مكاتب التعليم للبنين والبنات شكلها تعليم منطقة مكة المكرمة متابعة القبول والتسجيل من خلال تحديد نماذج إلكترونية لتقديم الطلبات، ومن ثم دراستها واتخاذ القرار، إذ باشرات اللجان المسح الميداني لجميع المدارس الابتدائية التابعة للمكتب لمتابعة سلامة إجراءات التسجيل للطالبات المستجدات في الصف الأول الابتدائي وكذلك عملية التنقل للطلاب والطالبات.

وتتولى اللجان آلية قبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر ومحو الأمية لمن تجاوز سنهم سن القبول بكل مرحلة، ومتابعة قبول الطلاب والطالبات الراغبين والراغبات في إكمال الدراسة عن طريق الانتساب الكلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ونقل الطالبات من وإلى مدارس تحفيظ القرآن للمرحلة الابتدائية فقط، كما تباشر اللجان آلية قبول في العودة للدراسة، والقبول المؤقت، كذلك حل مشكلات التسجيل المتعثر في نظام نور، مع تحديد المستوى للطلاب والطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والإستراتيجيات المتبعة في قبول ذوات الحالات الخاصة.

وتم تخصيص مشرفين ومشرفات لمتابعة إنجاز أعمال هذه اللجان.