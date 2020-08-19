بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، الأمن والاستقرار.