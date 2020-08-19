تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، غدا (الخميس) الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء، الذي يعقد ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة المملكة مجموعة العشرين (G20).ويهدف الاجتماع إلى تطوير بيئة مستدامة للتعاون العالمي في مجال التشريع الغذائي بما يضمن سلامة الأغذية في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد ويبحث الاجتماع التحديات التي تواجهها الدول في التصدي لفايروس كورونا وتحديد العوامل المساعدة التي دعمت الجهود في تخفيف مخاطر الجائحة، للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وعواقبها على صحة الإنسان، إضافة إلى تأثيرها على مجال إنتاج الغذاء. ويعد الاجتماع الذي سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي، فرصة لتبادل الخطط والتوجهات الاستراتيجية لكل جهة رقابية، ومناقشة القضايا ذات التداعيات العالمية.ويحضر الاجتماع مسؤولون من هيئة مواصفات الغذاء الأسترالية والنيوزيلندية، والإيرلندية، والفرنسية، ووكالة سلامة الأغذية اليابانية، والسنغافورية والمغربية والكويتية، والمركز الوطني الصيني للغذاء، ومنظمة الصحة العالمية.